Lice’yi temizledi Bakü’ye tayin oldu

FETÖ'cü hainlerin Balyoz kumpasıyla 5 yıl hapis yatan, 15 Temmuz
gecesi darbeci hainlerle sabaha kadar çatışan Tuğgeneral Ali Demir
, daha sonra tayin olduğu Diyarbakır
'da terörün kökünü kazıdı. Aralarında sözde saha ve bölge sorumlularının da yer aldığı 184'ü ölü, 203 teröristin etkisiz hale getiren ve 83 ton uyuşturucu ele geçiren Demir, İçişleri Bakanlığı Bakü Müşavirliği'ne tayin oldu.
Tuğgeneral Ali Demir, FETÖ'nun orduda kendisine boyun eğmeyen subaylara kurduğu Balyoz kumpasında tutuklandı. Silivri'de 5 yıl haksız yere hapis yatan Demir, kumpas ortaya çıkıca beraat etti ve çok sevdiği mesleğine geri döndü. 15 Temmuz'da ise darbecilere karşı sabaha kadar çatışan Demir, darbe girişiminin bastırılmasından hemen sonra Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. 184 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
1990'da Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren ve Diyarbakır'da görev yaptığı iki yıl içinde başta Lice
olmak üzere PKK'nın kırsal alandaki etkinliğinin kırılmasında önemli rol oynayan Tuğgeneral Demir
, 184'ü ölü, 203 teröristin etkisiz hale getirildiği başarılı operasyonları bizzat yönetti.
Bu teröristlerden sözde orta saha sorumluları Nevzat Gündüz ile Murat Üçer'in öldürülmesi PKK'nın bölgedeki belini kırdı. Bu iki teröristin üzerinde ele geçen dijital dokümanlarla, örgütün kırsal alandaki milis işbirlikçi yapılanması çökertilerek, örgütle işbirliği yapan 117 kişi hakkında adli işlem yapıldı. PKK'nın gerek köyler, gerekse şehirle bağlantısı tamamen kesildi.
13 Mayıs 2016'da Çukurca'da bir helikopteri füzeyle vurup 8 askeri şehit eden ve 13 askerin yaralanmasına neden olan terörist Müjdat Taşdemir ile sözde bölge kadın yapılanması sorumlusu Nuran Er de Tuğgeneral Demir'in yönettiği bir operasyon sonucu 30 Eylül 2017'de Lice'de öldürüldü. 22 Ekim 2017 günü de sözde orta saha sorumlularından Nursen Oktay Lice-Genç arasında 5 korumasıyla öldürüldü. 2'Sİ MAVİ LİSTEDEYDİ
Tuğgeneral Ali Demir'in Lice ve Kulp kırsalında etkisiz hale getirdiği 203 teröristten 2'si 1.5 milyonluk mavi, 4'ü 1 milyonluk yeşil, 5'i de 300 bin liralık gri listede aranıyordu. Bu teröristler arasında Emniyet Müdürlüğü binas��nın altına tünel kazan Hiva Yüksekbağ ile terör örgütünün sözde Özel Güç Suikast ve Satobaj sorumlusu Adnan Ural da yer alıyor.
Büyükşehirlerde birçok saldırıda kullanılan bomba yüklü araçların gönderildiği Lice kırsalını teröristlerden temizleyen Tuğgeneral Ali Demir, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı Bakü Müşavirliği'ne atandı.