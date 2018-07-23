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Son dakika: Bahçeli'den İYİ Parti'nin kongre kararına ilk yorum

'den İYİ Parti'nin kongre kararına ilk yorum geld. Bahçeli, " ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor" dedi.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 11:03
Son dakika: Bahçeli'den İYİ Parti'nin kongre kararına ilk yorum

Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'nin kongre kararına ilk yorum geldi.

MHP Genel Başkanı , İYİ Parti'nin Afyon'da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı:

Öncelikle İP'in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır.

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Son dakika: Bahçeli'den İYİ Parti'nin kongre kararına ilk yorum
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