Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: CHP Milletvekili Tüzün'den "imza" açıklaması

Son dakika: Milletvekili Tüzün'den "imza" açıklaması

: "'de olağanüstü kurultay için 618 delege noter tasdikli imza verdi"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 19:34 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 19:42
Son dakika: CHP Milletvekili Tüzün'den imza açıklaması

, 618 delegenin CHP'de olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verdiğini açıkladı.

Tüzün, geçen hafta pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

İmza toplama işleminin devam ettiğini belirten Tüzün, "CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege noter tasdikli imza verdi. İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

Tüzün, olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: CHP Milletvekili Tüzün'den "imza" açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN