Son dakika haberi: Bedelli askerlik ile ilgili flaş değişiklik! Bedelli askerlik 21 gün şartı kalkacak mı?

Bedelli askerlik 2018'de Ankara'dan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek kritik bedelli toplantısı öncesinde, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, canlı yayında yaptığı açıklamada 28 günlük bedelli askerlik şartının 21 güne düşürüldüğünü ve bu konunun toplantıda görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan, bedelli askerlik yaş durumu konusunda değişiklik olmayacağını belirten Muş, 25 yaş bedelli yaşının sabit kaldığını da ifade etti. Bu açıklamaların ardından bedelli askerlik ile araştırmalar da yoğunlaştı. 21 gün bedelli askerlik şartı kalkacak mı sorusunu soran bedelli adayları, bu soruya cevap arıyor.

BEDELLİ ASKERLİK 21 GÜN ŞARTI KALKACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamalarının ardından 28 gün şartının 21 güne düşürme önerisini açıklamasıyla beraber sosyal medyada '21 günlük askerlik şartı kalkacak mı' sorusu araştırılmaya başlandı. 21 gün bedelli askerlik şartı, bugün saat 13.00'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek kritik toplantı sonrasında belli olacak. İlgili toplantıda bedelli askerliğe ilişkin son detayların konuşulması bekleniyor.