Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yunanistan'daki yangın hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerimizi ilettik. İhtiyaç halinde her türlü yardıma hazırız. Bedelli askerlikle ilgili kanunu bu hafta meclisten geçirerek o sözümüzü de tutmuş olacağız.

BEDELLİ ASKERLİK MESAJI!

Batı ülkelerinde askerlik yapacak personel bulunamıyor fakat Türkiye'de yığılmadan dolayı bedelli çıkarmak durumunda kalıyoruz. Milletimizin askerlikle bağının tümden gitmesini de istiyoruz.

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ ÜLKELERİNE DÖNENE KADAR...

Güvenlik güçlerimizin bir süredir gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar doğru yolda ilerlediğimizin ispatıdır. Suriye'yi adım adım güvenli hale getireceğiz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı büyük bir alanı Suriyeli kardeşlerimize tahsis ettik. Tüm Suriyeli kardeşlerimiz huzur içinde ülkelerine dönene kadar operasyonlarımız devam edecektir. Gerçek dostlarımız bu mücadelede yanımızda yer alanlardır. Teröristlere destek olanları da unutmayacağımızı belirtmek isterim.

HİÇ ŞÜPHESİZ ÜLKEMİZDEKİ EN MAZLUM COĞRAFYA FİLİSTİN'DİR

Kendi sınırlarımızı kadar bölgesel gelişmeler de bizi yakında ilgilendiriyor. Hiç şüphesiz ülkemizdeki en mazlum coğrafya Filistin'dir. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar bir insanlık suçudur. İsrail saldırıları ile bir terör devleti olduğunu tekrardan göstermiştir. Asıl vahim olan ise dünyanın Filistinlileri görmezden gelmesidir. Olaylarda ölen tek bir İsrail asker için tüm dünya harekete geçmiştir. İsrail; kadın, çocuk, yaşlı demeden önüne gelene vurarak, yaralayarak, insanların evlerini başlarına yıkarak Filistinlileri yaşadıkları yerden yollamaya çalışıyor.

Dünyayı felakete uğratan Hitler'in ruhu bazı İsrailli yöneticilere sıçramıştır.