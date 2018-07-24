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Erdoğan’dan 6 bakan yardımcılığına atama

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Enerji ve ile Çevre ve 'nın belli oldu. Başkan Erdoğan Afrika Turu'na çıkmadan önce iki bakanlığın Bakan Yardımcıları'na atama yaptı. Dün yayımlanan 'nin mükerrer sayısında yer alan atama kararlarına göre Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı'nın Bakan Yardımcılığı'na Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bakan Yardımcılığı'na ise Fatma Varank, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş getirildi. Başkan Erdoğan Karayolları Genel Müdürlüğü görevine ise Abdülkadir Uraloğlu'nu atadı.
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Erdoğan’dan 6 bakan yardımcılığına atama
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