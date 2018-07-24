Erdoğan’dan 6 bakan yardımcılığına atama

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
'nın Bakan Yardımcıları
belli oldu. Başkan Erdoğan Afrika Turu'na çıkmadan önce iki bakanlığın Bakan Yardımcıları'na atama yaptı. Dün yayımlanan Resmi Gazete
'nin mükerrer sayısında yer alan atama kararlarına göre Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı'nın Bakan Yardımcılığı'na Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bakan Yardımcılığı'na ise Fatma Varank, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş getirildi. Başkan Erdoğan Karayolları Genel Müdürlüğü görevine ise Abdülkadir Uraloğlu'nu atadı.