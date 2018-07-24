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Son Dakika: Başkan Erdoğan, 'daki a ilişkin olarak Başbakan Çipras'ı aradı

Son Dakika Haberi: Başkan , 'da yaşanan faciası sonrasında Yunanistan Başbakanı Çipras'ı aradı. Erdoğan görüşmede, 'yardıma hazırız' mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 24.7.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 15:36
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Yunanistan'daki yangına ilişkin olarak Başbakan Çipras'ı aradı

Dün öğlen saatlerinde 'ın başkenti Atina'ya 40 km uzaklıkta Mati bölgesinde başlayan da 50 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu yangında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yunanistan'da yaşanan bu felaket sonrasında Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayarak yardıma hazırız mesajı verdi.

ÇAVUŞOĞLU YUNAN MEVKİDAŞINI ARADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Koçias'ı arayarak Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ileterek her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.

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Son Dakika: Başkan Erdoğan, Yunanistan'daki yangına ilişkin olarak Başbakan Çipras'ı aradı
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