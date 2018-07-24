Son Dakika: Başkan Erdoğan, Yunanistan'daki yangına ilişkin olarak Başbakan Çipras'ı aradı

Dün öğlen saatlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 40 km uzaklıkta Mati bölgesinde başlayan yangında 50 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu yangında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yunanistan'da yaşanan bu felaket sonrasında Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayarak yardıma hazırız mesajı verdi.

ÇAVUŞOĞLU YUNAN MEVKİDAŞINI ARADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Koçias'ı arayarak Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ileterek her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.