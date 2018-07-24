FETÖ’cü İbrahim Okur’dan ABD ve İsrail itirafı

FETÖ
'nün yargıda etkili olduğu dönemde HSYK Birinci Dairesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Okur
, Ankara'da FETÖ'nün yüksek yargıdaki eski üyelerinin yargılanmalarına ilişkin davada hakim karşısına çıktı. FETÖ'cü savcıların kendisiyle yaptıkları görüşmelerde verdikleri sözlerin aksine davranıp MİT Müsteşarı Hakan Fidan
'ı ifadeye çağırdıklarını söyleyen Okur, "Bu olup bitenler bana o dönemdeki adıyla cemaatin operasyonel işler yaptığını gösterdi. O dönemde bu yapının ortak dış güçlerin güdümünde olduğunu anladım. Açıkça söyleyeyim bu güçlerin ABD ve İsrail
olduğunu düşünüyorum. O zaman da 'bu işlerin arkasında çok farklı güçler var' dedim. Bana 'dosyanın gereği böyle' diyenlere de 'Hoca kimin kucağına oturuyor' diye tepkimi dile getirdim. O zaman da cemaat denilen bu yapının bu kadar aklının olduğunu düşünmüyordum. Başka güçlerin güdümünde olduğunu düşünüyordum" dedi.