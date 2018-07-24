İYİ Parti Teşkilat Çalıştayında, olaylar yaşanmıştı. Yumruklu saldırıya uğrayan Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, o güne ait bir video yayımladı. Özel, yaptığı paylaşımda "Kadro yenilenmesi ile genel başkanımızın elinin güçlendirilmesi ve daha zinde bir şekilde yola devam edilmesi için olağanüstü kongre talep ettiğim çalıştay konuşması budur. Diyeceğim o ki, kimse bizim sırtımızda kurban kesmeye kalkmasın." dedi.

İşte İYİ Parti’de olayları başlatan konuşmanın görüntüsü

İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toplanmıştı. Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, sabahki oturumda bir konuşma yapmış, öğleden sonraki oturumda ise Akşener söz almıştı. Akşener'in konuşması sırasında, bir anda İYİ Parti Ankara 3. adayı Gökhan Beker'in kardeşi Oğuzhan Beker'in boksör bir adamının, Özel'in arkasından gelerek ona yumruk attığı belirtilmişti. Uğradığı saldırı sonucunda burnu kırılan Özel olayları başlatan konuşmanın görüntülerini bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

HASTANEYE KİMSE GİTMEDİ

Osman Ertürk Özel'in hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasının ardından hastaneye parti bünyesinden sadece birkaç kişinin gitmesi dikkat çekti. Özel'e kimse destek olmazken, parti içerisinde bu durum krize neden oldu. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi olan Fatih Eryılmaz yaşanan durum nedeniyle partiden istifa ettiğini açıkladı. Eryılmaz twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda "birilerinin sahiplendiği çakallar" ve "mafyöz çakal" sözleri dikkat çekti. Eryılmaz'ın bu sözleri İyi Parti içerisindeki yapılaşmanın nasıl bir durumda olduğunu gözler önüne sermiş oldu.