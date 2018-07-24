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’de yol ayrımı

’da hezimete uğrayan ’de ayrılık sinyali verdi. Bazı İyi Parti milletvekillerinin ise ’ye geçmesi bekleniyor

SELÇUK ADIGÜZEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
İyi Parti’de yol ayrımı
İyi Parti'de seçim yenilgisinin sancıları devam ediyor. Peşpeşe gelen istifa haberleriyle sarsılan 'de 'in de önümüzdeki ay içerisinde yapılması beklenen de aday olmayacağını açıklaması da yeni bir krize yol açtı. Akşener'in olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından dün kritik bir toplantı yapıldı. Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen İyi Parti milletvekilleri yaşananları masaya yatırdı. Parti Sözcüsü Aytun Çıray "Sayın Genel Başkan, bu açıklamasından sonra bir tweet atarak bir daha da aday olmayacağını ifade etti. Bu kendi iradesidir. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de Sayın Genel Başkanın, hepimizin ortak imza ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir" dedi. Öte yandan geçtiğimiz gün lideri 'ın "İyi Parti'den dönüş için müracaat olursa değerlendiririz" açıklaması da dikkate alındığı zaman bazı İyi Parti'li milletvekillerinin MHP'ye geçip geçmeyeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.
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İyi Parti’de yol ayrımı
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