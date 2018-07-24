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Son dakika: grubuna yönelik soruşturma

Son dakika haberi! 'da gözaltına alınan ve 'ın yakın koruması olduğu belirtilen , 'da tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 169 oldu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 11:59

grubuna yönelik soruşturma kapsamında 'da gözaltına alınarak 'a gönderilen ve Oktar'ın yakın koruması olduğu belirtilen , tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Oktar'ın yakın korumalığını yaptığı belirtilen Özyaşar, Ankara'da gözaltına alındı.

Buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Özyaşar, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

TUTUKLANAN SAYISI 169 OLDU

Hakimlikçe sorgulanan Özyaşar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

İşte Adnan Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı villa ve içinden fotoğraflar

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Son dakika: Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma
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