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Haberi: 'de değişim rüzgarları! Yeterli imzaların toplandığı iddia edildi

: 24 Haziran seçimlerinin ardından mağlubiyetin faturasını 'na kesen 'li muhalifler partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için noter tasdikli imza toplamaya başlamışlardı. SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre kurultayın toplanması için gereken 643 imzaya ulaşıldı...

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 17:28
Son Dakika Haberi: CHP'de değişim rüzgarları! Yeterli imzaların toplandığı iddia edildi

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 618 delegenin CHP'de olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verdiğini açıklamıştı ve gerekli olan 625 sayısının çok üstünde bir imza toplayacaklarını gün içerisinde ifade etmişti.

AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR!

SABAH'ın CHP kulislerinden son edindiği bilgiye göre imza sayısının 643'e yükseldiği ve Kurultay için gerekli imzaların toplandığı iddia edildi.

Parti içerisinde değişim hareketinin başını çeken isimlerin akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

CHP’de yerel seçim savaşı başladı!

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Son Dakika Haberi: CHP'de değişim rüzgarları! Yeterli imzaların toplandığı iddia edildi
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