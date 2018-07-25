Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! 1994 doğumlular bedelli askerlikten yararlanacak mı?

Bedelli askerlikte değişiklik önergesi bugün Meclis'e sunulacak. Önergeye göre 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanabilecek.
1 OCAK 1994 YILINDA DOĞANLARA MÜJDE!
AK Parti'nin sunacağı önergeye göre 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelli askerlikten yararlanabilecek.
Başkan Erdoğan dün AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken; bedelli askerlik konusunda 21 günlük süre için "düşmesi söz konusu değil" ifadesini kullanmıştı.
Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! 1994 doğumlular da Bedelli askerlikten yararlanabilecek mi?