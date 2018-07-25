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te son dakika gelişmesi! 1994 doğumlular bedelli askerlikten yararlanacak mı?

konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'den bedelli askerlikte değişiklik önergesi geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.7.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 15:09
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! 1994 doğumlular bedelli askerlikten yararlanacak mı?

te değişiklik önergesi bugün Meclis'e sunulacak. Önergeye göre 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanabilecek.

1 OCAK 1994 YILINDA DOĞANLARA MÜJDE!

'nin sunacağı önergeye göre 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelli askerlikten yararlanabilecek.

Başkan Erdoğan dün AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken; bedelli askerlik konusunda 21 günlük süre için "düşmesi söz konusu değil" ifadesini kullanmıştı.

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! 1994 doğumlular da Bedelli askerlikten yararlanabilecek mi?

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Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! 1994 doğumlular bedelli askerlikten yararlanacak mı?
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