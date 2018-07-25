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sallanıyor! "Partimiz ciddi zarar görüyor"

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "Sosyal medya üzerinden olağanüstü süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 01:42
CHP sallanıyor! Partimiz ciddi zarar görüyor

Erkek, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün olağanüstü için gerekli imzanın toplandığına ilişkin açıklamasını, AA muhabirine değerlendirdi.

CHP kurultay delegelerinin, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinin, sosyal medya üzerinden yürütülmesini eleştiren Erkek, bunun partiye zarar verdiğini söyledi.

"Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa, Genel Merkeze sunarlar ve inceleriz." diyen Erkek, imzaların inceleneceği ve sunulacağı yerin CHP Genel Merkezi olduğunu belirtti. Erkek, imzaların son gün de gelse inceleneceğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Sosyal medya üzerinden imzaların yarıştırılması yanlış. Bu konular sosyal medya üzerinden tartışılmaz. İmzalar parti dışında bir yerde incelenmez. Samimilerse getirip incelenir, gereği yapılır."

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CHP sallanıyor! "Partimiz ciddi zarar görüyor"
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