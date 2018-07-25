Gürsel Erol YDK’da savunma yaptı

24 Haziran
seçimlerinden sonra CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'na sert eleştirilerde bulunan ve istifa çağrısı yapan Elazığ
Milletvekili Gürsel Erol
, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından dün Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) savunma yaptı. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplanan YDK, ihraç talebiyle ilgili herhangi bir karar vermezken, toplantıyı ileri bir tarihe erteledi. CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol 28 Haziran'da toplanan Parti Meclisi'nde, oy çokluğu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ya sevk edilmişti.