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YDK’da savunma yaptı

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Gürsel Erol YDK’da savunma yaptı
24 Haziran seçimlerinden sonra lideri 'na sert eleştirilerde bulunan ve istifa çağrısı yapan Milletvekili , kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından dün Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) savunma yaptı. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplanan YDK, ihraç talebiyle ilgili herhangi bir karar vermezken, toplantıyı ileri bir tarihe erteledi. CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol 28 Haziran'da toplanan Parti Meclisi'nde, oy çokluğu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ya sevk edilmişti.
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Gürsel Erol YDK’da savunma yaptı
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