Son dakika haber: Meral Akşener'den flaş Kurultay açıklaması...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Akşener, "Kurultayda aday olmama kararım kesindir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:



Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir.



Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.



Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

İyi Parti kurultaya gidiyor... Akşener: "Aday olmama kararım kesindir"

AFYONKARAHİSAR'DAKİ ÇALIŞTAY SONRASINDA ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde basına kapalı gerçekleştirilen çalıştayda partililerden edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında seçim sürecine ilişkin tartışma yaşandı. Tartışmalar sonrasında Genel Başkan Meral Akşener, konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı. Daha sonrasında tartışmaların yatışması üzerine Akşener salona gelerek konuşmasını sürdürdü.

Çalıştayda çıkan krizin ardından İYİ Parti, 1 ay içerisinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kongrenin, 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.