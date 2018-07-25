Açıklama geldi! CHP kurultaya gidiyor!

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 618 delegenin CHP'de olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verdiğini açıklamıştı ve gerekli olan 625 sayısının çok üstünde bir imza toplayacaklarını gün içerisinde ifade etmişti.

AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR!

SABAH'ın CHP kulislerinden son edindiği bilgiye göre imza sayısının 643'e yükseldiği ve Kurultay için gerekli imzaların toplandığı iddia edildi.

Parti içerisinde değişim hareketinin başını çeken isimlerin akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

VE BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ. KURULTAYA GİDİLİYOR!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın isimlerden olan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzaların an itibariyle toplandığını bildirdi.

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

Tüzün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 1700'ye kadar imza almaya devam edeceğiz" dedi.

Görmek isteyen MYK üyelerinin istediği saatte imzaları görebileceğini belirtti.

CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay için toplam delegelerin yarısının noterli imzası gerekiyor. Muhalifler bu sayının yaklaşık 625 olduğunu belirtiyor.