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'da Erdoğan-Putin zirvesi başladı

Başkan Edoğan, ziyaretinde Devlet Başkanı'nın ardından Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 20:25
Güney Afrika'da Erdoğan-Putin zirvesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı ile bir araya geldi.

Four Seasons Otel'de, Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan--Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı.

Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı

İki liderin görüşmesi, selamlama konuşmaları sonrasında basına kapalı devam edecek.

görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.

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Güney Afrika'da Erdoğan-Putin zirvesi başladı
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