Güney Afrika'da Erdoğan-Putin zirvesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı.

Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı

İki liderin görüşmesi, selamlama konuşmaları sonrasında basına kapalı devam edecek.

Başkan Erdoğan görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.

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