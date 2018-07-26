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Havalimanı yolcuları renkli taksileri sevdi

'nda hizmet veren turkuaz ve siyah taksiler, özellikle kalabalık seyahat edenler için konfor ve güvenli seyahat sunuyor. Sarı taksilere göre daha pahalı olan araç yolcuları içinde klima, televizyon, masa, buzdolabı bulunan, içecek ve yiyecek ikram edilen hizmetten memnun. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "ler 100 liralık bir yere 115 liraya seyahat imkanı sunuyor. Bu farklar aslında kurtarmıyor. Siyah lüks taksilerde ise bu ücret 200 lira. D segmenti araçlarda ÖTV indiriminin kalıcı olması taksicileri sevindirecektir" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 12:18
Havalimanı yolcuları renkli taksileri sevdi

'nda hizmet veren turkuaz ve siyah taksiler, özellikle kalabalık seyahat edenler için konfor ve güvenli seyahat sunuyor. Sarı taksilere göre daha pahalı olan araç yolcuları içinde klima, televizyon, masa, buzdolabı bulunan, içecek ve yiyecek ikram edilen hizmetten memnun. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "ler 100 liralık bir yere 115 liraya seyahat imkanı sunuyor. Bu farklar aslında kurtarmıyor. Siyah lüks taksilerde ise bu ücret 200 lira. D segmenti araçlarda ÖTV indiriminin kalıcı olması taksicileri sevindirecektir" dedi.

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Havalimanı yolcuları renkli taksileri sevdi
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