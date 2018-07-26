Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

Tutulması Ne Zaman?

Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturuyor ve Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "" olarak biliniyor.Temmuz ayında olacağı bilinen ay tutulması 21.yüzyılın en en uzun Kanlı Ay Tutulması olacak. . Bu eşine az rastlanan doğa olayının hangi tarihte yaşanacağını merak eden vatandaşlar, 'Kanlı Ay tutulması ne zaman olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki 3 saat 55 dakika sürücek olan sürecek Kanlı Ay Tutulması ne zaman olacak? Kanlı Ay Tutulması nedir? Türkiye’den nasıl gözükecek? Kanlı Ay ne zaman?

Giriş Tarihi: 26.7.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 10:55
Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek yaşandığı zaman gerçekleşir.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

– 27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu Ay Dünya'ya yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek.

– Benzer bir tarihte ise Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak.

– Başka bir deyişle Kanlı Ay Tutulması gözlemlenmeye başladığı anlarda Ay ile birlikte Mars'ta gökyüzünde hemen Ay'ın altında rahat bir şekilde gözlemlenebilecek bir konuma gelecek.

– Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

– Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

– Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

– Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13′de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulma Türkiye'den kısmen izlenebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN