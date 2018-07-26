Kurban Bayramı 2018 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? - Kurban Bayramı tarihi ne zaman!

İslam âleminin her yıl heyecanla beklediği 2018 Kurban Bayramı tarihi geldi, çattı. Ağustos ayının yaklaşması ile birlikte bu bayramı tatil yaparak değerlendirme isteyen kişiler ise 'Kurban Bayramı ne zaman' sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu sorusunun cevabı belli oldu. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2018 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Ağustos ayının gelmesi ile beraber bu önemli gün için geri sayım başladı.

2018 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

20 Ağustos Pazartesi günü (Kurban) arefe günüdür.

21 Ağustos Salı günü Kurban Bayramı 1. günü.

22 Ağustos Çarşamba günü Kurban Bayramı. 2. günü.

23 Ağustos Perşembe günü Kurban Bayramı. 3. günü.

24 Ağustos Cuma günü Kurban Bayramı. 4. günü.