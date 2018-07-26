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: Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ye sert tepki

haberi... Kalın: " yönetiminin açıklamalarının, bir müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir."

Giriş Tarihi: 26.7.2018 20:30 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 20:44
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert tepki
Büyükelçi yaptığı yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin açıklamalarının, bir müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir.

FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.

Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir" ifadelerine yer verdi.
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert tepki
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