Son dakika: HSK’dan dev kararname! 40 ilin Başsavcısı değişti... İşte 3338 hakim ve savcıyı ilgilendiren atamalar

Hakimler ve Savcılar Kurulu uzun süredir beklenen 2018 Yaz Kararnamesi'ni yayımladı. 1. Daire tarafından hazırlanan liste, 3 bin 19 adli, 319'da idari yargı mensubunun yer değiştirmesini içeriyor.

HADİ SALİHOĞLU'NUN YERİNE METİN SARIHAN

HSK 1. Dairesi tarafından hazırlanan kararname ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner getirildi. Hadi Salihoğlu'nun istifa etmesiyle boşalan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan getirildi.

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Murat Boylu ise Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanlığı'na atandı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş atandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nihat Demir getirildi.

Ankara Batı Adliyesi Başsavcılığı'na Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akça getirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnaAntalyalya Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Antalya Başsavcısı Ramazan Solmaz ise Konya Başsavcılığı görevine getirildi. İzmir Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekiliklerine İsmail Ünsal ve Selahattin Kanbur seçildi. İstanbul Basın Savcısı Asım Ekren Büyükçekmece Başsavcı Vekilliği'ne, Yasemin Baba ise Erzurum Başsavcı Vekilliği'ne atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

YENİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ KURULDU

Sakarya ve Konya'da Yeni Bölge Adliye Mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemelere yeni heyetler atandı. İstanbul ve İzmir'de BAM bünyesinde terör suçlarına bakan yeni daireler kuruldu. Ayrıca mevcut dairelere hakim takviyesi yapıldı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanı değişti. Bu daireye başkan olarak hakim Taner Akıncı getirildi.