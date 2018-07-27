Haberler Gündem Haberleri Bedeli 15 bin TL süresi 21 gün

Bedeli 15 bin TL süresi 21 gün Meclis tatil öncesi hem bedelli askerliği hem de sağlık çalışanlarını ilgilendiren torba tasarıyı kabul etti. 1 Ocak 1994 ve önce doğanlar bedelliden faydalanacak. 150 bin ile 400 bin arasında başvuru bekleniyor