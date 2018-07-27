Bedeli 15 bin TL süresi 21 gün

24 Haziran seçimlerinin ardından oluşan 27. Dönem Meclisi, tatil öncesi yüzbinlerce kişinin beklediği bedelli askerlik
, sağlık çalışanlarına zam ve erken emekliliği de öngören torba yasa teklifini yasalaştırdı. Önceki gün geç saatlere kadar mesai yapan TBMM
, 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Meclis'in, Askerlik Kanunu
ile Bazı Kanunlarda ve KHK
'lerde Değişiklik Yapan Yasa Teklifi şu düzenlemeleri öngörüyor:
GURBETÇİNİN 38 YAŞ SINIRI KALKTI:
Düzenlemeyle, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar, 2 bin euroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı.
1 OCAK 1994 DÜZELTMESİ:
Bedellide yaş sınırı, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, 1 Ocak 1994 tarihi de dâhil bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi. Buna göre düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.
21 GÜN TEMEL EĞİTİM:
Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.
MUAF TUTULANLARA DA MÜJDE:
Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.
ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAKLAR
: Bedelliden yararlananlar, askerlik süresince iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından ücretsiz izinli olacak.
CEZALAR TAHSİL EDİLMEYECEK:
Yasadan faydalananlar hakkında yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.
GEÇMİŞ DÖNEMLERDEN DAHA ÇOK BAŞVURU OLACAK
Bedelli askerlik teklifinin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiğine dikkat çekti. Muş, "Biz 2014'ün çok çok üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Geçmiş dönemdeki kıstaslara baktığımızda 203 bin gibi bir rakam geldi. Bunun hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.
21 GÜN İDEAL SÜRE
Usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığı
'nın belirleyeceğini aktaran Muş, şunları söyledi: "Vatandaşlar başvurduktan sonra 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. Temel eğitimde süre 21 gün olarak belirlendi. 1987'de çıkan bedelli askerlikte süre 3 ay, 1992'de 2 ay, 1999'da 1 aydı. Kısa dönem askerlik görevini yerine getirenler de 28 gün temel askerlik eğitimi alırlar. 6 ay askerlik yapacak kişi için de temel askerlik eğitimi de 28 gündür. Burada süreç, biraz daha hızlandırılarak, hızlandırılmış program uygulanmak suretiyle temel askerlik eğitimi verilecektir."
EN ÇOK TALEP DOKTORLARDAN GELECEK
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, "Kamudaki tıp doktorlarından 17 bin 1 kişi, hâkim ve savcılardan 810 kişi, akademisyenlerden 203 kişi, mülki ve idari amirlerden 99 kişi bu bedelli askerlikten yararlanacak. Farklı dönemlerde 5 kez kanuni düzenleme yapıldı. Şimdi, 25 yaş ve üzeri bu düzenlemeyle beraber 1 milyon 324 bin kişiyi kapsıyor. Millî Savunma Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada, yaklaşık 150 bin ila 400 bin arasında müracaatın olması bekleniyor" dedi.