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başvuruları ne zaman? Bedelli askerlikte ne zaman çıkacak?

Askerlik çağına gelmiş milyonlarca gencin beklediği te detaylar belli oldu. Bedellide yaş 25 süre 21, fiyat ise 15 bin tl olarak belirlendi. Peki gençler bedelli askerlik için başvurularını ne zaman yapacak? süreleri ne kadar? Çalışanlar bedelliden yararlanabilecek mi? Çalışanlar tazminat alabilecek mi? Bedelli askerliğe dair merak ettiğiniz her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.7.2018 02:12 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 02:12
Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Bedelli askerlikte ne zaman çıkacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi. Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı.

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Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Bedelli askerlikte ne zaman çıkacak?
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