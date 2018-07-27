FETÖ’nün lobi firması kepenk indirdi

FETÖ
'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurduğu Washington Diplomacy Group (WDG) adlı lobi şirketi 30 Haziran itibariyle lobi faaliyetlerine son verdi. Politico adlı haber sitesine şirketi kapattıklarını doğrulayan şirketin ortaklarından Süleyman Turhanoğulları, "neden" konusunda açıklama yapmaktan kaçındı. Şirketin FETÖ'nün yaşadığı finansal darboğaz nedeniyle kapandığı tahmin ediliyor. Darbe girişimi sonrası finansal darboğaz ve kredibilite kaybı dolayısıyla FETÖ pek çok örgütlenmesini kapatmış ya da küçültmüştü. İktidardaki Cumhuriyetçiler'e yakın pek çok Amerikan lobi firmasının "terörizm" gerekçesiyle çalışmak istemediği FETÖ'cüler, 2016'da kurdukları şirkete ilk olarak Washington Strategy Group LLC ismini vermişlerdi. Şirketin yöneticileri arasında Ankara
'daki FETÖ yapılanmasıyla ilişkileri olduğu iddia edilen Cemil Teber de var.