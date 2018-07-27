Yargıda büyük kararname

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 3 bin 320 hâkim ve savcıyı ilgilendiren Yaz Kararnamesi'ni açıkladı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hâkim ve savcının görev yerini değiştirdi. Atamalarla FETÖ
ile mücadele eden hâkim savcıların yeni görevlere getirildikleri dikkat çekti.
Adli yargı kararnamesiyle, İzmir Başsavcılığı'na eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara
Batı Başsavcılığı'na Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Akça
getirildi. Kararname ile yeri değişen başsavcılar ile bazı dikkat çeken başsavcı vekilleri şöAntalya
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Çorum
Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Başsavcılığı'na, Karabük Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca Çorum Başsavcılığı'na, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mustafa Çelenk Afyonkarahisar Başsavcılığı'na, Antalya Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Başsavcılığı'na, Kütahya Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Başsavcılığı'na atandı. İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Gölbaşı Başsavcısı Ali Çalık'ın Yargıtay Savcılığı'na, Ankara Savcısı Abdurrahman Yalçın'ın Gölbaşı Başsavcılığı'na, Ankara Savcısı Hamza Yokuş'un da Ankara Başsavcı Vekilliği'ne ataması yapıldı.
Erzurum Başsavcısı Halil İnal Antalya Başsavcılığı'na, Söke Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Erzurum Başsavcılığı'na, Erzincan Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş Ordu Başsavcılığı'na, Mardin Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Şanlıurfa Başsavcılığı'na, Burhaniye Başsavcısı Hüseyin Tuncel Trabzon Başsavcılığı'na, Bartın Başsavcısı Adnan Tosun Yargıtay Savcılığı'na, Ortaca Başsavcısı Mehmet Yılmaz Şırnak Başsavcılığı'na, Bilecik Başsavcısı Cuma Çoban Yalova Başsavcılığı'na atandı.
SORUŞTURMALARI YÜRÜTTÜLER
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'daki soruşturma ve kovuşturmaları yürüten bazı yargı mensupları, HSK Birinci Dairesi'nin 2018 Yılı Ana Kararnamesi'yle önemli görevlere getirildi.
Kararnameyle Ankara Batı Başsavcılığı'na getirilen Başsavcıvekili Ahmet Akça, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016 sabahı Genelkurmay Karargâhı'na giderek soruşturma yürüten ilk savcıydı. Ankara Başsavcıvekilliği'ne atanan Hamza Yokuş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın darbe girişimi sırasında rehin alınması, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda yaşanan eylemler ile Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davalarının duruşma savcısı olarak görev yaptı.
KRİTİK ATAMALAR
Kararname ile İstanbul'da da kritik atamalar yapıldı. Terör ve darbe davalarına bakan ağır ceza mahkemelerinde vekâleten başkanlık yapan hâkimler, asaleten görevlendirildi. Kararname ile önceki gün istifa eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun yerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan getirildi.
İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Murat Boylu ise Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanlığı'na atandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere FETÖ ve darbe girişimiyle ilgili önemli davalara bakan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taner Akıncı ise Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne başkan olarak atandı.
Fatih ULAŞ / SABAH
ASALETEN ATANDILAR
İstanbul'da darbe, terör ve örgütlü suçlara bakan ağır ceza mahkemelerinde vekaleten başkanlık yapan hâkimler, asaleten görevlendirildi.
Bu mahkemeler ve başkanları şöyle:
13. Ağır Ceza Mah. Bşk: Bülent Dalkıran
14. Ağır Ceza: Cem Karaca
18. Ağır Ceza: Yener Yıldırım
26. Ağır Ceza: Kemal Selçuk Yalçın
29. Ağır Ceza: Mustafa Çakar
30. Ağır Ceza: Utku Ercan
32. Ağır Ceza: Ömer Günaydın
32. Ağır Ceza: Muhammed Zafer Terzi
37. Ağır Ceza: Erdoğan Şimşek
Fatih ULAŞ /
SABAH