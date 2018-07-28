Dedektif tuttu, kızının Adnan Oktar grubu tarafından kandırıldığını anladı

Adnan Oktar'a yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'cinsel saldırı' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi birçok suçtan soruşturma başlatılmıştı.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren müştekiler ilginç bilgiler vermeye devam ediyor. Bunlardan biri de kızının 16 yaşında Adnan Oktar örgüt üyesine mensup bir şüpheliyle yaşadığı aşkı anlatan bir anne oldu. Müşteki kızının Oktarcı Bora Yıldız'a aşık olduğunu, onunla vakit geçirdiğini, kendisinin buna karşı olmasına rağmen kızını engelleyemediğini anlattı.

Kızının bir iki yıl sonra yine Emre Teker ile birlikte olduğunu öğrendiğini, kendisine sorduğunda onunla evlenmek istediğini söylediğini ifade etti. Kızına karşı çıkmasına rağmen kızını kaybetmekten korkarak evlenmelerine izin verdiğini anlattı. Evlenme sürecinde kızının çok mutsuz olduğunu da anlatan müşteki, düğünden sonra bir daha kızını neredeyse hiç göremediğini, görmeye gittiğinde de kızının saçlarını platin sarısına boyatıp, dudaklarına doldu yaptırdığını, kızının Adnan Oktar grubuna dahil olduğundan şüphelendiğini ifade etti. Bunun üzerine bir dedektif tuttuğunu ve gerçekleri öğrendiğini anlattı.