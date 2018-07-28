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: yapanlara 21 gün eğitim verilecek birlikler belli oldu

21 gün uygulanacak olan bedelli askerliğe ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. TBMM'den geçen ve Başkan Erdoğan'ın onayına sunulan eğitim programı da netleşmeye başladı. Bedelliden faydalanacak olan adaylar, 21 gün süresince hızlandırılmış olarak alacaklar. Bu süre zarfında, yürüyüş, yat-kalk ve silah eğitimi uygulanacak. Öte yandan, bedelli askerlik yapanlara 21 gün eğitim verilecek birlikler de belli oldu. Peki, hangi celp döneminde ne zaman gidilecek? İşte merak edilen o detaylar...

Giriş Tarihi: 28.7.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 14:46
Son dakika: Bedelli askerlik yapanlara 21 gün eğitim verilecek birlikler belli oldu

15 bin TL, 25 yaş ve 21 günlük süre şartı ile Meclis'te kabul edilerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan 2018'de yeni haberleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın onaylamasının ardından yürürlüğe girecek olan bedelli askerlikte, verilecek eğitimler de önemli konu başlıklarından birisi olarak yer alıyor. Kulislerde konuşulan haberlere göre, 21 günlük bedellide verilecek eğitimler belli oldu. Buna göre adaylar, yürüyüş, yat kalk eğitimleri ve silah eğitimi alarak ni tamamlamış olacak. Son gelen bilgiler ışığında, bedelli askerlikte eğitim verilecek birlikler de belli oldu. Ayrıca, bedelli başvurusunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.

21 GÜNLÜK BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİMİ VERİLECEKLER BİRLİKLER BELLİ OLDU MU?

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacakken, bedelli askerler için 21 günlük eğitimin hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma yapıldı.

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Son dakika: Bedelli askerlik yapanlara 21 gün eğitim verilecek birlikler belli oldu
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