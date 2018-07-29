FETÖ’nün para kasaları ABD’de lüks içinde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding'in firari isimleri Osman Nakıboğlu
ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu
'nun Amerika'daki lüks yaşamları görüntülendi. FETÖ'nün geçmişten beri en güçlü destekçisi, Gaziantep'te sanayicilik yapan Nakıboğlu ailesinden Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, haklarında FETÖ soruşturması başlatılınca 2014 yılında Amerika'ya kaçmıştı. Yurt dışına firar etmeden önce baba oğul, Naksan Holding bünyesinde birçok şirkette yönetim kurulu başkanlığı ya da üyeliği görevleri yürütüyordu. Türkiye
'deki yargılama sürecinde, Nakıboğlu aile üyeleri tarafından Naksan Holding üzerinden gayri resmi hesaplardan FETÖ'ye yüklü miktarda kaynak aktarıldığı belirlenmişti.
MİLYON DOLARLIK EV
ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan bilgilere göre firari Nakıboğlu ailesi üyeleri, Kaliforniya eyaletinin "Bay Area" bölgesinde San Mateo kentine bağlı Foster City semtinde, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşıyor. Lüks villaların bulunduğu semtte, San Francisco
körfezine bağlanan ve üzerinde yapay adaların bulunduğu kanal yer alıyor. Aile daha önce de Los Altos'ta 12 odalı 5,5 milyon dolarlık villada oturuyordu.
22 MİLYON $ KAÇIRDILAR
Naksan Holding bünyesinde enerjiden nakliyata, inşaattan teknolojiye birçok alanda faaliyet gösterilen 51 şirketin birçoğunda tepe yönetici olan baba ve oğulun, Gaziantep'in çeşitli yerlerindeki iş yeri, konut, iş hanı gibi taşınmazların satılarak paranın parça parça Osman Nakıboğlu hesabına aktarıldığı ve bu miktarın yaklaşık 22 milyon dolar olduğu belirlenmişti.
FETÖ'NÜN KARARGÂHI
FETÖ'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden, Santa Clara kentine bağlı Sunnyvale semtinde bulunan Pacifica Institute (Pasifik Enstitüsü
) Silikon Vadisi şubesinin başkanlığını ise Nakıboğlu ailesiyle yakın ilişkisi bulunan Mahmut Altun yürütüyor. Buradaki ikinci bir konutun da FETÖ mensuplarının ihtiyaçları için misafirhane gibi kullanılıyor.
FBI'DAN ÖDÜL ALDILAR
FETÖ'nün ABD'deki çatı kuruluşlarından Pasifik Enstitüsü'ne 2016 yılında Federal Soruşturma Bürosu (FBI
) tarafından "Toplum Liderliği Ödülü" (DCLA) verilmişti. Silikon Valley Pasifik Enstitüsü'nün başkanı Altun'un bölgede faaliyet gösteren Sunnyvale Rotary Kulübü ile de yakın ilişkisi olduğu görülüyor. Ayyıldız Tim
'i tarafından hacklenen Bahaeddin Nakıboğlu'nun Twiter hesabında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
tarafından dünyanın sayılı iş adamları arasında olacağı iddiasıyla duada bulunduğuna ilişkin mesajlaşmalar ortaya çıkmıştı.
ELEBAŞI ONUN EVİNDE KALMIŞ
Nakıboğlu ailesinin fertlerinin, Gaziantep'teki FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan bazı derneklerin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü veya yönetiminde yer aldığı kaydedilen iddianamede, 1998'de hakkında yakalama kararı çıkarılan terör örgütü elebaşı Gülen'in, Nakıboğlu ailesinin evinde kaldığı ifade ediliyor.
?FETÖ'NÜN EN BÜYÜK KASASI
Gaziantep
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner ve kardeşi Osman Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. 628 sayfalık iddianamede şirketin biri resmi, diğeri gayriresmi iki farklı kayıt tutarak kara para akladığı, satışın sadece yüzde 70'inin kayıt altına alındığı, kapatılan dernek ve kurumlara "zekat" başlığı altında yüksek meblağlarda para gönderildiğinin de tespit edildiği bilgisi yer alıyor.