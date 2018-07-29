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'dan Akşener'i çıldırtacak sözler!

'in pazartesi günü 15'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen yaptığı açıklamada ,"Liderimiz " dedi.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 01:41
Koray Aydın'dan Akşener'i çıldırtacak sözler!

İYİ Parti Genel Başkanı 'in evindeki görüşmenin ardından basının karşısına geçti. Ancak Aydın konuşması sırasında bir "gafa" imza attı. Aydın konuşmasında, "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz ..." dedi.

Koray Aydın'dan Akşener'i çıldırtacak sözler!

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Daha önce de Genel Kurulu, 27. dönem yasama yılı dolayısıyla toplanmış,MHP Genel Baskanı Devlet Bahcelı ile İYİ Parti milletvekili Koray Aydın selamlaşıp sohbet etmişti.

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Koray Aydın'dan Akşener'i çıldırtacak sözler!
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