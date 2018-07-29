Son Dakika: FETÖ damadı İsmail Akay böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde batan tekneden sağ olarak kurtulan FETÖ Lideri Fethullah Gülen’in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.
Giriş Tarihi: 29.7.2018 13:11Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 13:17
Son dakika haberi... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan tekneden sağ olarak kurtulan FETÖ Lideri Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.