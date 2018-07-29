Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: FETÖ damadı İsmail Akay böyle görüntülendi

Son Dakika: damadı İsmail Akay böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde batan tekneden sağ olarak kurtulan Lideri Fethullah Gülen’in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 29.7.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 13:17
Son Dakika: FETÖ damadı İsmail Akay böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan tekneden sağ olarak kurtulan Lideri Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: FETÖ damadı İsmail Akay böyle görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN