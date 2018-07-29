Son dakika haber: FETÖ terör örgütü üyelerini kaçıran bot battı! Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Gece saatlerinde yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu FETÖ mensubu oldukları ileri sürülen Türk vatandaşı 16 kişiyi taşıyan şişme bot, Ayvalık'ın Çıplak Ada açıklarında alabora oldu.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye yaptığı saatlerde termal kameralarla belirlenen kaçaklardan 9'u kurtarıldı.

Kurtarılanların botta toplam 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen bir helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından isimleri henüz belirlenemeyen 3'ü bebek 5 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kurtarılan 9 kişi Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşamını yitirenlerin cesetleri, Ayvalık Devlet Hastanesi morgunda yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"16 KİŞİDEN 2'Sİ ORGANİZATÖR OLABİLİR"

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grubun içinde bulunduğu botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmaların yapıldığını aktaran Görgülüarslan, 16 kişi arasında 2 organizatör bulunduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

Görgülüarslan, bu grubun FETÖ üyesi olduğunun değerlendirildiğini sözlerine ekledi.