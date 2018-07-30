Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ve Doğu ve Güneydoğulu gençlerin ağırlandığı "Yazımda Kardeşlik Var" projesinin kapanış programı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Ali Erbaş, İslamiyet'in ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlatarak, öğrencilere bir ay boyunca devam eden yaz kampında, Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri verildiğini anlattı.
HIZLA İLERLİYORUZ
Berat Albayrak ise, "16 yıllık büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda bazı şeyler bu coğrafyada unutturulmaya çalışılsa da inşallah yeniden yeşermek için bunlar hatırlatılan bir nesil olarak tarihe geçeceksiniz" dedi. Doğu ile Batı arasında her gün çarpışmaya ve çatışmaya, ekonomik, siyasi ve askeri büyük bir meydan okumaya gidilen böyle bir dönemde, bizler önce içeride, sonra coğrafyamızda ve küresel iklimde bütün dünyanın parmakla gösterdiği bir ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz. Ülkemizin başında öyle bir cumhurbaşkanı var ki, yorulmak nedir bilmiyor. O kadar yorulduğu ve koşturduğu bir iklimde bize yorgunluk, uyku yok. Çıta o kadar yüksek ki daha çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu. Bakan Soylu da gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Sizden beklentimiz tarihimizi kardeşliğimizi, birliğimizi toprağımızın bize verdiği zenginliği unutmamanızdır" dedi.