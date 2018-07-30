E okul ile LGS tercih sonuçları sorgulama! e-Okul MEB yerleştirme sonuçları

Başarılı birer kariyer sahibi olmak isteyen yüzbinlerce öğrenci ve tabi ki onların velileri iyi bir lise ve iyi birer üniversite hayali kuruyor. E Okul ile LGS tercih sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. LGS yerleştirme tercih sonuçları konusunda en detaylı ve en güncel detayları haberimizde bulabileceksiniz. Bilindiği gibi öğrenciler tercihlerini 13 Temmuz'da tamamlamıştı. İyi bir iş bulabilmenin altın kuralının iyi bir üniversite olduğu unutulmamalıdır. Bu aşamada da iyi bir lisenin değeri daha çok ortaya çıkmaktadır. İşte e-Okul girişi 2018 LGS yerleştirme sonuçları!

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde öğrencilerin heyecanla bekledikleri açıklama geldi. 2018 LGS tercih yerleştirme sonuçları resmen açıklandı! LGS tercih sonuçlarınızı e-Okul ile birliket anında buradan sorgulayabilirsiniz.