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Hastanelerde jandarmalar da görev yapmaya başladı

'ta ve , sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla jandarma da görevlendirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 21:19 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 21:24
Hastanelerde jandarmalar da görev yapmaya başladı

'taki kamu hastanelerinde, polisle birlikte jandarma da görev yapmaya başladı.

Hastanelerde sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kamu hastanelerinde başlatılan uygulamayla şiddet olayında polisle hareket edecek jandarma 24 saat hastanede görev alacak.

ve görevlendirilen biri rütbeli olmak üzere 2'şer personel görevine başladı.

Uygulamadan dolayı vatandaşlar da hastanelerde görevli polislerin yanına jandarmanın da dahil olmasının şiddeti önlemede daha caydırıcı olacağını, özel güvenlik görevlilerinin polisin yanında yeterli olamadığını belirtti.

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Hastanelerde jandarmalar da görev yapmaya başladı
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