Hastanelerde jandarmalar da görev yapmaya başladı

Kahramanmaraş'taki kamu hastanelerinde, polisle birlikte jandarma da görev yapmaya başladı.

Hastanelerde sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kamu hastanelerinde başlatılan uygulamayla şiddet olayında polisle hareket edecek jandarma 24 saat hastanede görev alacak.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Elbistan Devlet Hastanesinde görevlendirilen biri rütbeli olmak üzere 2'şer personel görevine başladı.

Uygulamadan dolayı vatandaşlar da hastanelerde görevli polislerin yanına jandarmanın da dahil olmasının şiddeti önlemede daha caydırıcı olacağını, özel güvenlik görevlilerinin polisin yanında yeterli olamadığını belirtti.