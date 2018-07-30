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Son dakika: Dışişleri'nden sert açıklama... Haddinizi aşmayın...

, bazı yabancı ülke büyükelçilerinin Rum Kesimi'nin 'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili desteklerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "bazı Büyükelçilerin, 'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz buluyoruz. Söz konusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz"

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 21:09
Son dakika: Dışişleri'nden sert açıklama... Haddinizi aşmayın...

Bakanlık açıklaması şöyle:

" Sözcüsü Hami Aksoy'un bazı Büyükelçilerin 'nin 'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin ifadeleri hakkındaki bir soruya cevabı:

Güney 'nde geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda, bazı Büyükelçilerin, Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz buluyoruz. Söz konusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada'nın yegâne sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu faaliyetlerle Rum tarafı, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saymaktadır. Rum Yönetimi'nin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumu, Kıbrıs Türk tarafı ve 'nin ulaşmak için yoğun çaba sarf edegeldiği olası çözümle Ada'da ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkabilecek kazan-kazan temelli ekonomik işbirliği potansiyelini henüz idrak edemediğini göstermektedir.

GKRY'nin bu sorumsuz adımlarına karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ve Türkiye gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış, haklı kaygı ve infialini dile getirmiştir. Bu çerçevede evvelce de defaatle ifade ettiğimiz üzere, ülkemiz, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini savunmakta ve Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır.

Nitekim Sayın Bakanımız, son olarak 23-24 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ile yaptığı ortak basın toplantısında, Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağımıza dair kararlılığımızı bir kere daha açıkça vurgulamıştır."

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Son dakika: Dışişleri'nden sert açıklama... Haddinizi aşmayın...
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