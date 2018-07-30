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: Başkanlık Divanı'ndan flaş Akşener açıklaması

haberi...  Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Başkanlık Divanı'nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği; Genel Başkanımızın, kongrede 'Delegelerin önerisiyle' yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 18:54
Son dakika: İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan flaş Akşener açıklaması

Aytun Çıray, yaptığı açıklamada Başkanlık Divanı'nın, bugün yeniden Genel Başkan başkanlığında toplandığını belirtti. Toplantıda, 12 Ağustos'ta yapılacak 2'nci Olağanüstü Kongre'nin değerlendirilip ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulduğunu söyleyen Çıray, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Başkanlık Divanı'nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği; Genel Başkanımızın, kongrede 'delegelerin önerisiyle' yeniden ve tek Genel Başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda Sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir. İYİ Parti'nin gündeminde, 12 Ağustos'taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır."

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Son dakika: İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan flaş Akşener açıklaması
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