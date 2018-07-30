Son dakika: Yeni sistemin ilk MGK bildirisi... ABD'nin tehdit dili kabul edilemez...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından yeni yapısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanan Millli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 5,5 saat sürdü.





Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile kuvvet komutanları katıldı.



MGK'nın Temmuz ayı olağan toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan toplantı olması nedeniyle tarihi nitelikte. MGK, 1961 Anayasası'nın 111'inci maddesi gereği olarak çıkarılan 11 Aralık 1962 gün ve 129 sayılı Kanunla kuruldu.





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Bildiride, ABD'nin, Türkiye'nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulandı.

"SURİYE'DE SOMUT ADIMLAR ATILACAK"

MGK bildirisinde, Suriye'de terör örgütlerinin etkin olduğu alanların güvenli hale getirilmesine yönelik somut adımlar atılacağı kaydedildi.

"MİLLİ GÜVENLİK HASSASİYETLERİ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

MGK bildirisinde, ülkenin milli güvenlik hassasiyetlerinin yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceği ifade edildi.





YENİ OTURMA DÜZENİ

Sistemin ilk toplantısında, Genelkurmay Başkanı MGK tarihinde ilk kez sol ilk sırada yer almadı. Toplantıda oturma düzeni masada Cumhurbaşkanı'nın sağ ve sol tarafına göre şöyle uygulandı:





Sağ: Fuat Oktay, Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, Orgeneral Dündar, Koramiral Özbal.

Sol: Aldühamit Gül, Süleyman Soylu, Orgeneral Güler, Orgeneral Küçükakyüz.

MGK Toplantısı sona erdi