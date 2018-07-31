İsrail’de 53 Türk’e vize eziyeti

Tur acentesiyle Kudüs
'e ziyarete giden toplam 93 Türk vatandaşının 72'sine İsrail
'e giriş izni verilmedi. Ülkeye alınmayan yolculardan 19'u cumartesi akşamı, kalan 53 kişi ise önceki gece İstanbul'a ulaştı.
AÇ VE SUSUZ
THY'ye ait tarifeli uçakla yurda dönen vatandaşlar, İsrail'in tutumunu sert şekilde eleştirdi. Kudüs'e alınmayan yolculardan olan yüksek lisans öğrencisi Hümeyra Hacıibrahimoğlu (23), İsrail polisinin grubu ofis gibi bir yere topladığını belirterek, "Daha sonra dar bir odaya gittik. O odada saatlerce kaldık, aç ve susuz bırakıldık. Bize hiçbir açıklama yapmadılar, 'Biz izin verirsek geçeceksiniz, izin vermezsek geçmeyeceksiniz' gibi dalga geçer gibi konuştular. Gerçekten bu psikolojik olarak çok yıprattı bizi" dedi. Kudüs'e ziyaret amacıyla, Mescid-i Aksa
'yı görmek için gittiklerinin altını çizen Hacıibrahimoğlu, "Kesinlikle bu yapılanlar bizi yıldırmayacak. Bizim ilk gidişimizdi ama son gidişimiz olmayacak" diye konuştu. Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahsen Eflatun (24) ise "Bize, 'Vize
niz yok ve parmak izinizi, fotoğraflarınızı çekeceğiz' dediler. Gün boyu parmak izimizi ve fotoğraflarımızı çektiler. Daha sonra yeşil pasaportlu olanların vizesinin olduğunu söylediler ve geri kalanının vizesinin çıkamadığını, daha doğrusu var olan vizesinin iptal olduğunu söylediler. Söyledikleri şeyler birbiriyle çok çelişti ama bu tarz şeyler yıldırma politikası, bunlar İsrail'in daha önce de yaptığı şeyler. Filistin
'e gitmeyi artırmalıyız. Orada bize kelepçe takılmadı ama abdest almaya giderken bile 3 kişilik gruplar halinde götürdüler" dedi.
YILDIRMA POLITIKASI
Tıp öğrencisi Nihan Temel (20) de Kudüs'ün ihmal edildiği için bu olayların yaşandığına dikkati çekerek, "Kudüs'ü ihmal etmememiz gerekiyor. Orada sıkıntı var diyerek Kudüs'e gitmeyi engellememek, tam tersine onların yıldırma politikalarına uymayarak daha çok gitme talebinde bulunmamız gerekiyor" diye konuştu.