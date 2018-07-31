İyi Parti’de tek aday Akşener!

İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
bir haftalık bir aranın ardından Ankara'ya geldi.
Daha önce aday olmayacağını açıklayan Akşener partililerin İstanbul'da evine yürüyüş yapması sonrasında kararında yumuşama sinyali göstermişti. Akşener'in Ankara'ya geri dönmesi, kendisinin ilk günden beri "İstemem yan cebime koy" taktiğiyle hareket ettiğini ve tekrar aday olacağını savunanları doğrular nitelikte bir adım olarak değerlendirildi.
Akşener dün öğlen saatlerinde Başkanlık Divanı toplantısını toplamak üzere İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi. 24 Haziran'nın hayal kırıklığı olduğunu belirten Akşener "Bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Kurultayda nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık; bunları tartışıp ve bir sonuca ulaşacağız" dedi. Akşener Kurultay'da aday olup olmayacağıyla ilgili konuşmadı. Parti Sözcüsü Aytun Çıray toplantı sonrası "Tüm delegeler, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu'nun ortak adayı Akşener. Kendisini kurultaya davet ettik. Şüphesiz katılacaktır" diye konuştu.