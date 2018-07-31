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“O bebeklerin katili Pensilvanya’daki şeytandır!”

Türkiye’de hakkında ifade vermek ya da şartlı tahliye yasasından yararlanmak yerine bebeklerini Ege sularında ölüme sürükleyen örgüt üyeleri üzerinden yürütülen kara propagandaya bir tepki de Hilal Kaplan’dan geldi. Hilal Kaplan, bu trajik ölümlerden bebeğini kendi bataklığına sürükleyen anne ve babalar sorumludur diyor ve ekliyor: “Allah sizi de 'çoluk çocuk demeden hicret edin' diye talimat veren Pensilvanya şeytanını da bildiği gibi yapsın!”

Giriş Tarihi: 31.7.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 09:49
“O bebeklerin katili Pensilvanya’daki şeytandır!”

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Şimdi de 'nün terli atletini koklayan zekâ seviyesine sahip izan yoksunlarının çocuklarını da zorla kendi bataklıklarına sürükleyişine şahit oluyoruz.
'nde, Midilli Adası'na kaçmak isteyen ve içlerinde FETÖ elebaşının kardeşinin damadının da bulunduğu FETÖ'cüleri taşıyan botun batması sonucu altı kişi öldü, bir kişi kayboldu ve dokuz kişi kurtarıldı. Ne var ki ölenlerden üçü, hiçbir şeyden habersiz masum çocuklardı.
Batacağı kuvvetle muhtemel olan dandik bir şişme bota 50 kişi doluşup, adaletten kaçmak için Ege'yi aşmaya kalktıkları yetmediği gibi çocuklarını da yanlarına alıyorlar! Bir tanıdığına yavrunu emanet edip, yerleştiğin hangi fare deliği ise oraya çocuklarını sonradan aldırtmayı bile düşünmeden, hesapsızca evlatlarını pisliklerine kurban ediyorlar.



Bu devlet, olağanüstü hali kaldırdığından beri hakkında arama kararı olmayan, örneğin devlet kadrolarından atılmış olan FETÖ'cüler bile serbestçe pasaportlarını alıp defolup gitme hakkına sahipken, bebeğini kendi bataklığına sürükleyene ana baba denir mi?
Allah sizi de 'çoluk çocuk demeden hicret edin' diye talimat veren Pensilvanya şeytanını da bildiği gibi yapsın!

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“O bebeklerin katili Pensilvanya’daki şeytandır!”
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