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'dan hain tuzak: Asker eşi öldü, bebeği ağır yaralandı

'nin ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen 'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, 'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı infilak etti. , Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği ağır yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 19:14
PKK'dan hain tuzak: Asker eşi öldü, bebeği ağır yaralandı

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen ve yanındaki 11 aylık oğul 'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. 'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı nın infilak etmesi sonucu meydana gelen , Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.
Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna alındı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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PKK'dan hain tuzak: Asker eşi öldü, bebeği ağır yaralandı
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