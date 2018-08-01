Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını vatandaşlarımızla paylaşacak. Bunlar, hem seçim döneminde vaat edilen projeleri hem de daha önce başlatılmış, devam etmekte olan ya da bitirilecek olan projeleri kapsıyor." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda özellikle yeni sisteme geçiş süreciyle ilgili yürütülen çalışmaların detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü kongre merkezinde açıklayacağı 100 günlük icraat programının detaylarının da görüşüldüğünü belirtti.

Kalın, "Bu cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını vatandaşlarımızla paylaşacak. Bunlar, hem seçim döneminde vaat edilen projeleri hem de daha önce başlatılmış, devam etmekte olan ya da bitirilecek olan projeleri kapsıyor. Yaklaşık olarak söylüyorum; 400 projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları kabine toplantısında ele alındı, diğer detaylarını da Sayın Cumhurbaşkanımız cuma günü kamuoyuyla paylaşacaklar." diye konuştu.

Genel çerçevede bakıldığında, 100 günlük programda öncelikli amacın yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin temel unsurlarının tamamlanması, cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içerisinde oluşturulan yeni birimlerin, ofis, başkanlık ve kurulların teşekküllerinin tamamlanması ve buralara üst düzey atamaların yapılması olduğunu anlatan Kalın, bu çerçevede bazı atamaların yapıldığını anımsattı.

Sürecin hızlı bir şekilde tamamlanacağını vurgulayan Kalın, "Buradaki birinci hedefimiz, tabii ki kamu hizmetlerinin hiçbir şekilde aksamaya uğramaması. Burada üst düzey atamaların yanı sıra, devam eden projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi de önceliklerimiz arasında bulunuyor." dedi.

Kalın, şöyle devam etti:

"Özellikle bu 100 günlük icraat programının açıklanmasından sonra ve buna paralel olarak da 2019-2023 dönemine ait stratejik plan da kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak. Dolayısıyla bu 100 günlük icraat programının yanı sıra 2019-2023 dönemine ait stratejik planlama da bu önümüzdeki günlerde tamamlanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, ardından da kamuoyuyla paylaşılacak.

Burada bizim öncelikli hedefimiz; Türkiye Cumhuriyeti'ni, 2023 hedefleri çerçevesinde, yeni sistemin de sunduğu imkanlarla bütün bakanlıklarımızın, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın tam kapasite çalışarak bu hedeflere ulaşacak şekilde bir performans hayata geçirmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da yaptıkları hem takdim konuşmasında hem de devam eden müzakere kısmında özellikle bu hususun altını çizdiler. Yeni sistemle beraber beklentilerimiz, hedeflerimiz elbette tazelenmiş oldu. Bu çerçevede devam eden kamu hizmetlerinin de etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek."

Bakanların da bu konuda hazırlıkları bulunduğunu, bunların da detaylı bir şekilde ele alındığını söyleyen Kalın, sonuçların da toplu olarak Başkan Erdoğan tarafından cuma günü paylaşılacağını ifade etti.

İç ve dış tehditlere yönelik terörle mücadele konusunun önemine işaret eden Kalın, "Milli Güvenlik Kurulu'nda da ele alındığı üzere çevremizde, ülkemizde, bölgesel ve küresel hadiselerden kaynaklanan güvenlik tehditleri ve risklerine karşı da mücadelemiz en yoğun bir şekilde devam edecek. Şunu memnuniyetle ifade edebilirim; güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış olan eş güdüm, sahada da somut neticeler vermeye devam etmektedir." diye konuştu.

İlgili tüm güvenlik birimlerinin, kendi aralarında oluşturdukları eş güdüm sayesinde teröre darbe üzerine darbe vurduklarına işaret eden Kalın, "İç ve dış tehditlere karşı da bu koordinasyon ve etkili mücadele, en üst düzeyde ve kararlı bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüm yoluyla sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmalara da değinen Kalın, bununla ilgili bir dizi siyasi girişimin hala devam ettiğini ve bunlardan birinin de Soçi Toplantıları olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik açıklamalar

BM Suriye Özel Temsilcisi'nin de katılımıyla Türkiye, İran ve Rusya'nın iştirakiyle muhalefet ve rejim temsilcilerin de bulunduğu toplantıda, Soçi'de konunun ele alındığını belirten Kalın, "Orada Türkiye de garantör ülkelerden birisi olarak Astana sürecinin hedeflerine ulaşması çerçevesinde gerekli katkıları sağladı. Bu toplantının öncelikli amacı yeni anayasa komisyonunun teşkil edilmesiydi. Bununla ilgili çalışmalar devam edecek. Biz de bu sürece etkin bir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede, liderler düzeyinde yapılan toplantıların ikisinin Soçi ve Ankara'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Kalın, üçüncü toplantının da Tahran'da yapılacağını ifade etti. Konuya ilişkin takvimin de netleştikçe paylaşılacağını belirten Kalın, "Özellikle siyasi geçiş süreciyle ilgili olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Kalın, "Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı gerek YPG/PYD terör yapılanmasına, gerek DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı bizim etkin mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek." dedi.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin de önemli bir konu olduğuna işaret eden Kalın, şunları kaydetti:

"Burada devam eden bir adli süreçle ilgili yer yer Amerikan makamlarının tehdit dolu açıklamalarına şahit oluyoruz. Dün Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de ifade edildiği gibi, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısında da ifade ettiği gibi, Türkiye, hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla ve asla pirim vermez. Türkiye'ye yönelik tehdit ifadelerinin kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Özellikle NATO müttefiki olduğumuz ve stratejik ortak olarak tanımladığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'de devam eden adli bir konuyu gerekçe göstererek ya da bahane ederek Türkiye'ye yönelik tehditkar bir dil kullanması asla ve asla kabul edilemez.

Türkiye bu stratejik ortaklığı kendi ulusal çıkarları çerçevesinde devam ettirmek için üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Buna mukabil Amerikan makamlarının özellikle Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren, PYD ile angajman ve FETÖ terör örgütüne karşı mücadele konularında somut, Türkiye'yi tatmin edici adımlar atmadığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin duruşunun ne kadar haklı ve ilkeli olduğu kendiliğinden zaten ortaya çıkacaktır. Biz bundan sonraki süreçte de rasyonel, onurlu, ilkeli duruşumuzu aynen devam ettireceğiz."

Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rahip Brunson meselesiyle ilgili olarak da devam eden yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir." dedi.

Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Türkiye ve ABD arasında yaşananların ardından ABD'nin F-35 savaş uçaklarına yönelik olası yaptırım kararı üzerine atılacak adımlara ilişkin sorusuna, Kalın, "Yaptırım dilini bir tehdit unsuru haline getirerek Türkiye'ye yüklenmenin hiç kimseye bir faydası olmayacaktır. Türkiye ilkeli duruşundan asla vazgeçmeyecektir." yanıtını verdi.

F-35'lerin Türkiye'ye iade edilmemesi konusunu kongrede gündeme getirenlerin, F-35'lerin uluslararası çok ortaklı bir proje olduğunu bilmesi gerektiğini vurgulayan Kalın, şunları söyledi:

"Bu sadece ABD'nin tek başına yürüttüğü bir proje de değildir. Burada 10-12 ülke vardır. Türkiye de bu projeye ortak olmuş ülkelerden birisidir. Şu ana kadar proje kapsamında yaklaşık 900 milyon dolarlık bu projeye bir ödeme de yaptık. İlk F-35 de Türk pilotlarına orada teslim edildi, onların eğitim süreci devam ediyor. Bunu engellemeye, geciktirmeye ya da Türkiye'ye verilmesini engellemeye dönük bir adım atılması halinde Türkiye'nin her şeyden önce başvuracağı bir hukuk yolu, tahkim vardır. Çünkü yapılmış anlaşmalar var. Gerekçe olarak ortaya konulan mesele ise Türkiye'de devam eden bir yargı konusudur. Aynı gerekçeyle biz de ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dönük yürütülen yargı, mahkeme süreçlerini gerekçe göstererek benzer tutumlar içerisine girebiliriz ama biz işin bu noktaya gelmesini arzu etmiyoruz."

Böyle bir yaptırım uygulamayı düşünenlerin her şeyden önce bu ilişkiye nasıl zarar vereceklerini dikkate almaları gerektiğini dile getiren Kalın, şöyle konuştu:

"Türkiye kolay kolay gözden çıkarılacak ülke değildir, bunu herkesin bilmesi gerekir. F-35 konusu olur, başka mevzular olur, Türkiye alternatifsiz de değildir. Bunu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Rahip Brunson meselesiyle ilgili olarak da devam eden yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir. Bu bir yargı sürecidir. Dışarıdan talimatla Türk yargısına 'Şunu, bunu yapın' gibi birtakım talimatların verilmesi zaten söz konusu değildir. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Böyle bir adım atılması durumunda da Türkiye'nin planları hazırdır, gerekli mukabelede mutlaka bulunuruz."

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin diplomasi sürecinin devam ettiğini bildiren Kalın, "Dışişleri Bakanımızın, benim, mevkidaşlarımızla yürüttüğümüz birtakım müzakereler, görüşmeler de devam ediyor. Bizim beklentimiz, arzumuz bunun bu diplomasi kanalları yoluyla çözülmesidir. Yani bu konuyu ABD'de iç siyaset malzemesi yaparak Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verecek, yeni bir güven bunalımına neden olacak adımlardan kaçınmalarını da Amerikalı dostlarımıza tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakın zamanda bir görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine Kalın, "Cumhurbaşkanımızın, Sayın Trump da dahil olmak üzere pek çok devlet başkanıyla dönem dönem ihtiyaca binaen telefon görüşmeleri olabilir." karşılığını verdi. "Bugün, yarın planlanan bir görüşme yok" diyen Kalın, gelişmeler ışığında bunun düşünülebileceğini, planlanabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında olası görüşmeye ilişkin soruya da Kalın, "Bu hafta içerisinde Dışişleri Bakanımızın, Sayın Pompeo ile yine bir görüşmesi olacak." karşılığını verdi.

MÜNBİÇ'TEKİ ORTAK YOL HARİTASI

Bu diplomasi trafiğinin devam edeceğini vurgulayan Kalın, "Amerikalı yetkililere, bunu zehirleyecek, engelleyecek ya da boşa çıkartacak adımlardan kaçınmalarını da tavsiye ederiz." dedi. Türkiye ile ABD arasında yaşananların Münbiç'teki ortak yol haritasını etkileyip etkilemeyeceği sorulan Kalın, şu yanıtı verdi:

"Öyle bir beklentimiz yok. Bu konuyla ilgili askerden askere bir temas trafiği var. Gerek Milli Savunma Bakanımız gerek Genelkurmay Başkanımız bu konuyu mevkidaşlarıyla görüşmeye devam ediyorlar. Münbiç planı tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Onun bir takvimi, belli unsurları var bunlar adım adım hayata geçiriliyor. Bu bizim için tabii ki memnuniyet verici bir şey. Bu gerilimin Münbiç eylem planını olumsuz yönde etkilememesi bizim beklentimizdir, şu ana kadar da bu yönde bir adım görmedik ama şunun da altını çizeyim, Münbiç anlaşması doğru yolda atılmış bir adımdır ama sürecin tamamını ifade etmiyor. Bizim beklentimiz ABD'nin PYD/YPG terör örgütüyle her tür angajmanını sonlandırmasıdır. Suriye'nin geleceği, Türkiye'nin güvenliği, Türk-Amerikan ilişkileri açısından da olması gereken budur. Madem 'DEAŞ ile mücadele' denilen süreç sona erdi, DEAŞ tehdidi ortadan kalktı bir-iki yıl öncesine göre, o zaman artık ABD'nin YPG/PYD ile iş birliğini devam ettirmesini gerektirecek bir gerekçe de ortada bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çerçevede gerek Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerek Türkiye'nin güvenliğinin garanti altına alınması gerekse de Türk-Amerikan ilişkilerindeki bu pürüzün ortadan kaldırılması için yapılması gereken ABD'nin YPG/PYD terör örgütüyle her türlü ilişkisini sonlandırmasıdır."