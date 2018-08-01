Son Dakika: Erdoğan Sivas'ta şehitlerin cenaze töreninde katıldı!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Her şeyden önce şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehidimiz Nurcan kardeşimize, Bedirhan yavrumuza Allah'tan rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. 'Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiz onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler bu katliamın bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler"

BURADA BİR GERÇEĞİ TÜM DÜNYAYA DUYURMAK İSTİYORUM

Tabii burada bir gerçeği tüm milletimize tüm dünyaya ayrıca duyurmak istiyorum. Bu bölücü örgütün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşimizin katili olarak bir kez daha gördük.

Bunların inine girdik. Peşlerini bırakmak yok. Son aylarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Son terörist kalıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu milletin huzurunu bölmeye kimsenin hakkı yok. Birileri bu bölücü terör örgütün yanlarında oluyorsa da biz peşlerini bırakmayacağız.

İDAM KONUSUNDAKİ HASSASİYETİMİ BİLİYORSUNUZ

İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Parlamentoya geldiği anda onaylarım. Biz bu tür katillerin konumunu biliyoruz. Bunlar yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumundalar. Bununla ilgili atacağımız adımlar yakındır. Bu durumda 'George, Hans ne der' biz buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız.

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