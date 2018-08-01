Son dakika: Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu! 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?

Her sene olduğu gibi bu senede Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusu en çok merak edilenler listesine girdi. Özellikle kurbanını memleketinde kesecek binlerce çalışan gözünü resmi açıklamalara çevirdi. Arefe gününün pazartesine gelmesi sebebiyle Çalışanlar kurban bayramı tatilini yüksek ihtimal ile 9 gün yapacak.Dolayısıyla tatil planları yapılmaya şimdiden başladı. İşte Kurban Bayramının dokuz gün tatil olamasıyla ilgili tüm gelişmeler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın;

-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAM TATİLİ NE KADAR?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.