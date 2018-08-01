Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu! 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?

Son dakika: tatil süresi belli oldu! Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?

Bakanlar Kurulu sonrası yapılan son dakika açıklamayla birlikte (2018) tatil süresi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü gündeme dair yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Kalın 'na dair de önemli açıklamalarda bulundu. Peki milyonlarca vatandaşın beklediği kaç gün olacak? Kamu çalışanları bayramda kaç gün tatil yapacak? ? başlıyor? Kurban Bayramı tatili hangi tarihler arasında? Kurban Bayramı'na dair merak ettiğiniz her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.7.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 02:06
Son dakika: Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu! 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?

Her sene olduğu gibi bu senede 9 gün tatil olacak mı sorusu en çok merak edilenler listesine girdi. Özellikle kurbanını memleketinde kesecek binlerce çalışan gözünü resmi açıklamalara çevirdi. Arefe gününün pazartesine gelmesi sebebiyle Çalışanlar ni yüksek ihtimal ile 9 gün yapacak.Dolayısıyla tatil planları yapılmaya şimdiden başladı. İşte nın dokuz gün tatil olamasıyla ilgili tüm gelişmeler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın;

-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAM TATİLİ NE KADAR?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kurban Bayramı tatil süresi belli oldu! 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN