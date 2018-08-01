PKK’dan kalleş tuzak! Asker eşi ile 11 aylık oğlunu şehit ettiler

CHP
'nin emanet oylarla Meclis'e soktuğu HDP
'nin dağdaki ortağı PKK
, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla içte ve dışta ağır darbeler alan terör örgütü, kalleş eylemlere yöneldi. Askerin karşısına çıkamayan bebek katilleri, bu kez masum bir kadın ile bebeğini hedef aldı.
Olay, Yüksekova
'ya bağlı Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
UŞAK'TAN YOLA ÇIKMIŞLARDI
Uşak'tan 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan ile yola çıkan Nurcan Karakaya (25), eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görmek için Yüksekova'ya geldi. Üs bölgesinde görevli eşini ziyaret ettikten eve dönen Karakaya ve bebeğinin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında bölücü hainler, daha önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Kalleş saldırıda asker eşi Nurcan Karakaya şehit olurken, yanındaki bebeği ağır yaralandı. Bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yaralı bebek de kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nurcan Karakaya ile oğlu Mustafa Bedirhan, bugün Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketleri Sivas'ın Şarkışla ilçesine uğurlanacak. Anne ile 11 aylık bebeği ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
GÖZLER KILIÇDAROĞLU VE İNCE'DE
Kalleş saldırı Türkiye'nin de yüreğini dağladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerin ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır" ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de başsağlığı mesajı yayımladı. Vatandaşlar ise "Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Meclis'e taşıyanlar bu cinayete ortak olmuşlardır" diyerek tepki gösterdi.
24 Haziran seçimlerinden sonra "Bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardık" sözleriyle terör örgütü HDP'yi Meclis'e sokmanın gururunu yaşayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ve Edirne'de tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek desteğini açığa vuran CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce
'nin, bu alçaklık karşısındaki tavrı şimdiden merak konusu.
TERÖR DESTEKÇİLERİNİ MECLİS'E SOKANLAR BU SİZİN ESERİNİZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
PKK, kanlı ve alçak yüzünü
bir kez daha göstermiştir. Masumların
canına kast edecek kadar vahşileşen bu
terör örgütüne bu toprakları dar edeceğiz.
PKK'yı Meclis'te temsil ettirebilmek
için var gücüyle çalışanlar şehitlerimizin
kemiklerini sızlatıyor bu bebeklerimizin
ahını alıyorlar.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
Kadınları ve bebekleri
hadef alan PKK'ya terör örgütü diyemeyen
HDP ve onu Meclis'e sokmak için
kampanya yürütenler bu saldırıların ağır
sorumluluğu altındadır.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
Savunmasız sivillere doğrultulan
bu silah aslında bir insanı değil bütün
olarak Anadolu Ruhu'nu yaralamıştır.
Bu eylemden PKK kadar PKK ile arasına
mesafe koymayan, adeta örgütün borazanı
olan HDP ve "bir oy Muharrem İnce'ye
bir oy da HDP'ye" diyerek HDP'nin can
simidi olmuş CHP de sorumludur.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı:
PKK kadın, çocuk,
bebek demeden saldıran, eylem yapan
iğrenç bir terör örgütüdür. Saldırıyı nefretle
lanetliyorum. Allah 'Kahhar' ismiyle
kahretsin.
Dr. Murat Aslan Hasan (Hasan Kalyoncu Ünversitesi Öğr. Üyesi ve SETA Araştırmacısı):
Bu tür eylemler
PKK'nın bittiğini gösteriyor. Bir siyasi
partinin hem terörü desteklemesi, hem
Meclis çatısı altında olması Anadolu coğrafyasına
aykırıdır.