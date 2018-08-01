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’dan kalleş tuzak! Asker eşi ile 11 aylık oğlunu şehit ettiler

’da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya’nın otomobilinin geçişi sırasında ’lı hainler yola tuzakladıkları bombayı patlattı. Karakaya ile yanındaki 11 aylık bebeği şehit oldu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN CEYHAN TORLAK HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
PKK’dan kalleş tuzak! Asker eşi ile 11 aylık oğlunu şehit ettiler
'nin emanet oylarla Meclis'e soktuğu 'nin dağdaki ortağı , alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla içte ve dışta ağır darbeler alan terör örgütü, kalleş eylemlere yöneldi. Askerin karşısına çıkamayan bebek katilleri, bu kez masum bir kadın ile bebeğini hedef aldı.
Olay, 'ya bağlı Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

UŞAK'TAN YOLA ÇIKMIŞLARDI
Uşak'tan 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan ile yola çıkan Nurcan Karakaya (25), eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görmek için Yüksekova'ya geldi. Üs bölgesinde görevli eşini ziyaret ettikten eve dönen Karakaya ve bebeğinin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında bölücü hainler, daha önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Kalleş saldırıda asker eşi Nurcan Karakaya şehit olurken, yanındaki bebeği ağır yaralandı. Bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yaralı bebek de kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nurcan Karakaya ile oğlu Mustafa Bedirhan, bugün Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketleri Sivas'ın Şarkışla ilçesine uğurlanacak. Anne ile 11 aylık bebeği ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU VE İNCE'DE
Kalleş saldırı Türkiye'nin de yüreğini dağladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerin ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır" ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de başsağlığı mesajı yayımladı. Vatandaşlar ise "Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Meclis'e taşıyanlar bu cinayete ortak olmuşlardır" diyerek tepki gösterdi.
24 Haziran seçimlerinden sonra "Bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardık" sözleriyle terör örgütü HDP'yi Meclis'e sokmanın gururunu yaşayan CHP lideri Kemal ve Edirne'de tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek desteğini açığa vuran CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı 'nin, bu alçaklık karşısındaki tavrı şimdiden merak konusu.

TERÖR DESTEKÇİLERİNİ MECLİS'E SOKANLAR BU SİZİN ESERİNİZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: PKK, kanlı ve alçak yüzünü bir kez daha göstermiştir. Masumların canına kast edecek kadar vahşileşen bu terör örgütüne bu toprakları dar edeceğiz. PKK'yı Meclis'te temsil ettirebilmek için var gücüyle çalışanlar şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor bu bebeklerimizin ahını alıyorlar.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Kadınları ve bebekleri hadef alan PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP ve onu Meclis'e sokmak için kampanya yürütenler bu saldırıların ağır sorumluluğu altındadır.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Savunmasız sivillere doğrultulan bu silah aslında bir insanı değil bütün olarak Anadolu Ruhu'nu yaralamıştır. Bu eylemden PKK kadar PKK ile arasına mesafe koymayan, adeta örgütün borazanı olan HDP ve "bir oy Muharrem İnce'ye bir oy da HDP'ye" diyerek HDP'nin can simidi olmuş CHP de sorumludur.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: PKK kadın, çocuk, bebek demeden saldıran, eylem yapan iğrenç bir terör örgütüdür. Saldırıyı nefretle lanetliyorum. Allah 'Kahhar' ismiyle kahretsin.
Dr. Murat Aslan Hasan (Hasan Kalyoncu Ünversitesi Öğr. Üyesi ve SETA Araştırmacısı): Bu tür eylemler PKK'nın bittiğini gösteriyor. Bir siyasi partinin hem terörü desteklemesi, hem Meclis çatısı altında olması Anadolu coğrafyasına aykırıdır.
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PKK’dan kalleş tuzak! Asker eşi ile 11 aylık oğlunu şehit ettiler
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