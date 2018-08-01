Son Dakika: Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlıyor? - Bedelli askerlik 2018 yasası ve eğitim yerleri!

Tarihi 24 Haziran seçimleri öncesinde gündeme gelen ve seçimlerin ardından çalışmaları başlayan bedelli askerlik ülke gündeminin en önemli konu başlıklarından birisi haline geldi. TBMM'de AK Parti grubu önderliğinde yapılan görüşmelerin neticesinde, bedelli askerlik Meclis'ten geçerek yasalaştı. Bedelli askerlik yasası, 15 bin TL, 25 yaş ve 21 günlük süre şartı kabul edilerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Başkan Erdoğan'ın onaylamasının ardından yürürlüğe girecek olan bedelli askerlikte, başvuruların ne zaman başlayacağı ve eğitim yerlerinin nereler olacağı önemli konu başlıklarından birisi olarak yer alıyor. Bedellide başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELER?

Bedelli askerlik yaşıyla ilgili teklifte yer alan 31 Aralık 1993 tarihi yeniden düzenlendi. AK Parti'nin verdiği önergenin kabulüyle bu tarih, kamuoyundan gelen talepler de dikkate alınarak 1 Ocak 1994 olarak değiştirildi.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda, 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

11 BİNE YAKIN KİŞİ DAHA BEDELLİ KAPSAMINA GİRDİ

Yasadan yararlanacaklar için getirilen yaş şartındaki bir günlük değişikliğin kaç kişiye daha bedelli askerlik yolunu açtığı da belli oldu. Yasadaki 31 Aralık 1993 tarihinin son anda 1 Ocak 1994 olarak değiştirilmesiyle 10 bin 721 kişiyi daha bedelli kapsamına aldığı belirtildi.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yoklama kaçağı, bakaya ve tecilliler kapsama girecek. Firariler ise bu haktan yararlanamayacak.

İşlemlerini başlatmış olanlar kışlanın kapısından adım atmadığı sürece bedelli yapabilecek.

Engelliler de temel askerlik eğitimini yapmadan bu hakkı kullanabilecek.

Haktan yararlanmak isteyenler işyerlerinden izinli sayılacak.

Gurbetçiler de 2 bin euro ödeyerek ve uzaktan eğitim alarak bu haktan yararlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bedelli askerlik için 150 bin ila 400 bin arasında başvuru yapılması bekleniyor. Bedelliden yaralanmak isteyenler bundan sonra ne yapacak?

Öncelikle Cumhurbaşkanı yasayı onaylayacak. Böylece yasa yürürlüğe girecek. İşte o tarihten itibaren üç aylık sürede başvurular alınacak.

Önceki bedelli askerlik uygulamasında Burdur'da yapılan temel askerlik eğitimi için bu kez farklı birliklerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. Başvuru sayısına göre uygulamadan yararlanacakların askerlik eğitimine farklı celp dönemlerinde alınabileceği de belirtilirken, "Genelkurmay Başkanlığı'nın kuvvet komutanlıklarıyla birlikte yürüttüğü bu planlamada başvuru sayısı etkili olacak" değerlendirmesi yapıldı.

BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİM YERLERİ VE SÜRESİ

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı &ndasAntalyalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

SİLAH VE RÜTBE EĞİTİMİ

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.

Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.