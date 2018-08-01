Brunson hakkındaki ev hapsine devam kararı!

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulunulmuştu.



Brunson'un avukatı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeyle, müvekkili hakkındaki 'ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı' kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Papaz Brunson'un ev hapsine devam kararı

İTİRAZA RET

Talebi değerlendiren İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol tedbirini gerektirici nedenlerde herhangi bir değişiklik bulunmadığından sanık müdafisinin adli kontrol tedbirinin kaldırılması veya değiştirilmesi talebinin uygun olmadığına, itiraza konu kararın düzeltilmesinin gerekmediğine hükmetti.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararını itiraz üzerine değerlendiren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanık müdafisinin tüm adli kontrol kararlarının kaldırılmasına ilişkin talebi yerinde görülmediğinden reddine hükmetti. Böylece Rahip Brunson hakkındaki ev hapsi şeklindeki tedbir kararının uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.



Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.



İDDİANAMEDEN



Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.



Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.



Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.