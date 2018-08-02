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ABD’nin skandal yaptırım kararına sert tepki

’ın ev hapsini bahane eden , Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu’ya yaptırım uygulanacağını açıkladı. sert tepki gösterdi: Bu saldırgan tutumun karşılığı aynıyla verilecektir

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018
ABD’nin skandal yaptırım kararına sert tepki
davası sürecinde Türkiye'ye karşı olmadık isteklerde bulunan ABD, çizgiyi aştı. ABD hükümeti aldığı skandal karar ile Türkiye İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım kararı aldı.
Sözcüsü Sarah Sanders, ABD 'nın yaptırımda bulunacağı ve her iki bakan ve Abdulhamit Gül'e bu çerçevede yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım detaylarında ise; bakanların ABD'den herhangi bir kişi veya kurumla iletişim ya da ilişki geliştirmesinin yasaklanması, bakanların ABD'deki varsa mal varlıklarına el konulması, ABD'ye girememesi gibi kıstasların yer aldığı belirtildi.
'ndan ABD'nin küstah kararına tokat gibi yanıt geldi. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği Dışişleri açıklamasında, "Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

ABD'DE TEK KURUŞUM YOK
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur" ifadesini kullandı.
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ABD’nin skandal yaptırım kararına sert tepki
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